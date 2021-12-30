Илон Маск, миллиардер из США, в ходе недавнего подкаста отметил, что гуманоидные роботы Tesla Bot будут выпущены уже в конце будущего года.

Однако американский предприниматель пока не может раскрыть точные сроки старта массового производства новейших роботов. При этом он сообщил, что практически каждый андроид в скором времени может сформировать у себя неповторимые личностные характеристики, став прекрасным спутником для своего обладателя.

Согласно его словам, Tesla Bot не будут похожи друг на друга – их личности продолжат развиваться таким образом, чтобы лучше адаптироваться к владельцам. Поэтому с течением времени они обретут собственный характер. Маск также отметил, что эти роботы внешне будут напоминать культовых дроидов из Star Wars – астромеханика R2D2 и переводчика C3PO.