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90% способности к заражению коронавирус утрачивает уже через 20 минут после того, как попал в воздух. К таким выводам пришли учёные из Университета Бристоля.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого в лабораторных условия сымитировали ситуацию, когда вирус находится в воздухе, а также то, что происходит с его частицами во время выдоха человеком. Также специалисты разработали прибор, который может создавать и удерживать в подвешенном состоянии частицы, содержащие вирус. Выяснилось, что как только коронавирус вылетает из лёгких заражённого, он быстро теряет влагу, а в нём самом резко вырастает уровень кислотности. Всё вместе это отрицательно влияет на способность клеток вируса заражать клетки человека.

Опыты в очередной раз доказали необходимость носить средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию, сообщают учёные в докладе по итогам эксперимента. А проветривание помещений, уточняют исследователи, не даёт особого эффекта для профилактики заражения коронавирусом.

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