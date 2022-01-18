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В Польше среди всех европейских стран было зафиксировано наибольшее подорожание природного газа.

В этой ситуации решил разобраться экс-премьер страны Дональд Туск. Как сообщается, цены на газ в Польше сейчас даже больше, чем в Германии. По словам Туска, предприниматели сейчас вынуждены платить больше на 500-700%, чем раньше. Такая прибавка заметно отличается от корректировок вроде 7% или даже 70%.

В качестве примера Туск привёл пекарню, в которой он побывал в городе Косьцян. Он указал, что был весьма удивлён тем, сколько приходится платить за газ этому магазину.

В связи с этим Туск потребовал от газовой корпорации PGNiG объяснить, почему ситуация с ценами на топливо в стране сложилась таким образом. Он также напомнил, что правительство обещало организациям поддержку.

Ранее эксперт Борис Марцинкевич заявил, что собственный газопровод не поможет Польше решить проблему с газом. Но эта позиция, как он указал, вызывает уважение.

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