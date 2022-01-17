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Строительство Польшей собственного газопровода не решит проблему дефицита голубого топлива, но зато насмешит «Газпром» и Россию, уверен эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич. Он отметил, что стремление Варшавы получить независимость от российского газа вызывает уважение, но не имеет никакого практического смысла.

«Балтийская труба» сама по себе не добавит Польше топлива. Она нигде не сможет найти 10 миллиардов кубометров газа в год, чтобы полностью покрыть свои потребности. Вполне вероятно, что именно поэтому «Газпром» не выдвинул никаких возражений против этого великого польского строительства.

Марцинкевич отметил, что «Газпром» весьма внимательно следит за потугами Польши и реально оценивает ее шансы на получение «независимости».

«Стройте, ребята, поверх, снизу, как угодно проходите, мы должны увидеть, чем закончится этот анекдот», – не без иронии подытожил эксперт.

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