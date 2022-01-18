Коронавирусная инфекция в организмах детей протекает по-особенному. Симптомы, вызванные заболеванием, к которому она приводит, могу наблюдаться у детей довольно продолжительное время: до 5 месяцев – утверждают учёные из Дании.

Исследователи изучили истории болезни и лично наблюдали примерно 30 тысяч детей. Почти половина из них – переболевшие ковидом, другая половина – контрольная группа, с которой сравнивали состояние юных пациентов, которые были заражены коронавирусом. Оказалось, что симптомы ковида больше четырёх недель сохранялись в возрастной группе от 6 до 17 лет. С так называемым “долгим коронавирусом” в ней столкнулись почти 30% детей. И именно в ней фиксировали случаи постковидного синдрома до 5 месяцев, сопровождающиеся потерей запаха, вкуса и повышенной утомляемостью.

Ранее учёные сообщали, что воздействие коронавирусной инфекции на детские организмы повышают риск развития других серьёзных заболеваний: сахарного диабета, язвенного колита и других.