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Компания Twitter намерена бороться с новыми поправками в законодательство Германии, которые обязывают социальные сети выдавать информацию о предполагаемых злоумышленниках. Соответствующий иск она уже подала административный суд Кельна.

Поправки в закон вступают в силу уже первого февраля. Они предполагают создание в Федеральном ведомстве по уголовным делам специального подразделения, которое займется розыском преступников в социальных сетях. По мнению Twitter, это станет грубейшим нарушением базовых прав человека в Германии.

Главная цель поправок в закон, которую ранее озвучивало министерство юстиции ФРГ – это поиск в соцсетях правых экстремистов и создаваемых ними организаций.

Напомним, что Twitter – не единственная подавшая иск компания. Кроме того, ранее это сделали американский концерн Meta (Facebook), Google и TikTok.

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  • 29.01.2022
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