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Турция хитро отправляет на Украину беспилотники Bayraktar TB2 по одному для участия в операции на Донбассе, сообщил портал Avia.Pro. Так, очередной дрон прилетел в Запорожье из Даламана 12 января.

Авторы портала ссылаются на мониторинговый ресурс Flightradar 24 и отмечают, что БПЛА практически весь маршрут прошел вдоль западного побережья Черного моря. Скорее всего это было сделано чтобы скрыться в воздушном пространстве Североатлантического альянса в случае атаки.

Авторы поясняют, что Турция перебрасывает таким образом беспилотники далеко не в первый раз. Есть мнение, что помимо 12 БПЛА, уже состоящих на вооружении ВСУ, Анкара отправила Киеву еще 24 единицы техники. При этом именно такие дроны летают над Донбассом, проводя разведку или корректировку артиллерийских ударов. Потом некоторые из них возвращаются обратно в Турцию.

Вполне вероятно, что Турция перебрасывает дополнительные беспилотники в Киев для полномасштабного наступления на Донбасс.

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