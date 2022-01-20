Запад должен признать, что требования Россией гарантий своей безопасности достаточно обоснованы и могут способствовать разрешению нынешнего противостояния вокруг Украины без кровопролития. Такое мнение высказывает Дэймон Линкер, обозреватель американо-британского еженедельника The Week. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Соединенные Штаты редко стараются поставить себя на место своих соперников и противников по всему миру. Обозреватель-международник Питер Бейнарт называет это одной из «иллюзий невиновности» – предрасположенность американцев думать о себе только хорошо и отвергать заявленные опасения других как исходящие из нечестности или недобросовестности.

Это пристрастие, безусловно, играет роль в том, как многие ученые мужи и аналитики думают о нынешнем противостоянии между НАТО и Россией из-за восточной Украины. Аргументы звучат так: президент России Владимир Путин заявляет, что НАТО представляет угрозу и требует, чтобы альянс прекратил все планы расширения на Украину, Грузию и другие страны ближнего зарубежья России. Но НАТО – это всего лишь оборонительный альянс, который не представляет реальной угрозы для России. Поэтому требования Путина являются не чем иным, как предлогом для возрождения «империи зла» Советского Союза и НАТО должно решительно противостоять любым уступкам.

Здесь налицо сомнительная предпосылка – та, что коренится в наших «иллюзиях невиновности». Как и вторая, что НАТО не представляет угрозы. Как отмечает Бейнарт в своей недавней колонке в New York Times, поучительно представить реакцию Америки, если Мексика попытается присоединиться к военному союзу, поддерживаемому соперничающей державой.

Естественно, что США были бы возмущены и вполне готовы применить военную силу, чтобы остановить это – даже если бы газетные обозреватели из столицы соперничающей державы писали бы строго аргументированные статьи о том, что альянс на южной границе Соединенных Штатов никак не представляет для них угрозы.

Дело не в том, чтобы подразумевать моральную эквивалентность между США, Россией и воображаемым геополитическим соперником в качестве «союзника Мексики». Это скорее предполагает, что моральный статус имеет гораздо меньше общего с формулированием внешней политики, чем склонны считать американские лица, формирующие общественное мнение.

После окончания холодной войны НАТО неоднократно расширялась на восток, прямо на задний двор России, и альянс неоднократно демонстрировал (на Балканах в конце 1990-х годов, в Афганистане с 2001 года и в Ливии в 2011 году), что он вполне способен проецировать наступательную военную мощь далеко за пределы границ своей территории. Этого более чем достаточно, чтобы оправдать упрямство и воинственность России.

«Это не означает, что Запад должен капитулировать перед всеми требованиями России. Но он должен признать, что эти требования не основаны на недобросовестности. Это осознание может сделать более вероятным разрешение нынешнего противостояния без кровопролития», – заключает Дэймон Линкер.