ВВС США плохо подготовлены к тому, чтобы избежать боевых потерь против современных китайских и российских средств ПВО, и эта ситуация усугубляется текущей политикой Конгресса и Пентагона. Об этом пишет в Air Force Magazine генерал-лейтенант ВВС США (в отставке) Дэвид А. Дептула. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Истребительная авиация ВВС США находится в кризисе. Три десятилетия отмененных, сокращенных и отсроченных инвестиций в модернизацию самолетов привели к тому, что в стране осталось слишком мало передовых истребителей, чтобы удовлетворить спрос. Бюджет на 2023 финансовый год будет вскоре представлен Конгрессу и все указывает на то, что кризис в отношении истребителей будет только углубляться.

Большинство истребителей ВВС США – F-15C/D, F-15E, F-16 C/D и A-10C – были разработаны в 1970-е годы и приобретены в 1980-х. Они прошли через несколько войн. Сегодня они конструктивно и технологически устарели по сравнению с передовыми китайскими и российскими средствами ПВО и истребителями нового поколения.

«Тем не менее, страна не выделила необходимых средств для замены стареющих истребителей более мощными и уж точно не в том количестве, которое необходимо», – пишет Дептула. Он считает, что руководители оборонных ведомств США продолжают продвигать идею о том, что введение передовых возможностей позволяет и оправдывает «более меньшую структуру сил», хотя «правда в том, что достаточное сокращение структуры уже состоялось несколько десятилетий назад».

По приведенной в статье статистике, текущая динамика истребительного авиапарка США «не может удовлетворить потребности мирного времени, не говоря уже о реальности того, что в бою с равными державами необходимы дополнительные истребители, чтобы компенсировать потери. Эта динамика также приводит к истощению воздушных и наземных экипажей, усугубляя проблемы с моральным духом и боеспособностью».

27 лет подряд Пентагон инвестировал в свои ВВС меньше, чем в армию или флот. Фактически, после 11 сентября Америка инвестировала в армию на 1 с лишним триллионов долларов больше, чем в ВВС. «Пришло время сбалансировать бюджет Министерства обороны США, чтобы рекапитализировать и увеличить долю ВВС», – считает Дептула.

Он также отмечает, что при решении вопросов структуры истребительной авиации очень важно учитывать, что только ВВС США осуществляет задачу организации, обучения и оснащение сил для достижения превосходства в воздушной сфере – основы военной безопасности США, действуя непосредственно или в сочетании с другими компонентами вооруженных сил.

Армия, флот и корпус морской пехоты обладают собственными авиационными вооружениями, которые существуют для поддержки их основных задач в других соответствующих сферах – на суше, на море и в прибрежных районах. Все они не предназначены для проведения более широкой воздушной кампании на театре военных действий. Именно самолеты ВВС несут преобладающую оперативную нагрузку для совместных операций, поэтому модернизация истребительной авиации ВВС США имеет решающее значение для всех вооруженных сил.

За 20 лет операций на суше Министерство обороны приняло на себя растущий риск, не полностью финансируя модернизацию ВВС. Теперь нужно выставить счет: истребители ВВС слишком стары и слишком малы, чтобы справиться с проблемами, связанными с потенциальным конфликтом с равными противниками, такими как Россия и Китай. Еще большее сокращение парка истребителей ВВС в течение следующего десятилетия, как уже предложено, поставит под угрозу все объединенные силы.

ВВС США поддерживает более трех десятилетий непрерывных боевых действий, используя парк самолетов, преимущественно закупленных до рождения большинства их пилотов. Эти устаревшие самолеты подвергаются экстремальным нагрузкам каждый раз, когда они летают. Этот износ накапливается и берет свое. Уже сейчас парку F-15C запрещено летать на максимальной воздушной скорости и с перегрузкой из-за усталости планера. В результате более 80 процентов современного парка истребителей ВВС США летают за пределами расчетного срока службы.

Сегодня ВВС США имеют пять эскадрилий F-22, и только около 123 из них составляют основной парк боевых самолетов. С учетом норм поддержания боеспособности (текущие 50% и увеличение до 80% в военное время), количество доступных F-22 составит лишь 98 самолетов, способных выполнять боевые задачи. Поскольку планирование миссий предполагает, что 1/3 истребителей могут действовать, 1/3 – готовятся к запуску или будут в пути, оставшаяся 1/3 – дозаправляется и перевооружается, то одновременно отправить в бой ВВС США способны максимум 33 F-22 из всего своего парка.

«Даже не включая влияние боевых потерь и боевых повреждений, такое число истребителей ВВС США прискорбно малочисленно и все больше грозит поражением в высокоинтенсивном конфликте», – констатирует генерал Дептула.