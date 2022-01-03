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Соединенные Штаты живут интересами и внешней политикой времен холодной войны. Для них ничего не изменилось с 90-х годов прошлого столетия, что негативно влияет на ситуацию во всем мире, пишет китайское издание The Paper.

Отмечается, что в отношениях с Китаем для США главное место занимает конкуренция. На второй позиции находится противостояние и лишь в самом низу – сотрудничество. При этом граница между соперничеством и войной настолько тонкая и призрачная, что в любой момент может испариться.

«Китай, Россия, Европа и США – это четыре важных основных фактора в мире, которые полностью отличаются от пропагандируемого Америкой группового противостояния США с Западом и Китая с Россией», – заявил в интервью изданию политолог Ян Цземянь, представляющий Шанхайский университет.

Он отметил, что как только эти гиганты начинают сотрудничать, отношения между государствами налаживаются сами собой. Мир вполне может быть и должен быть многополярным, однако США все еще живут в эпохе холодной войны и не желают понимать очевидных вещей.

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