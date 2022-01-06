Новый закон, направленный на защиту животных вынудил немецкие правоохранительные органы отправить «в отпуск» несколько десятков полицейских собак. Чтобы вернуть их на службу, придется сперва заменить специальные ошейники для контроля служебных псов на какие-то другие методы.

Все дело в том, что ошейники давали возможность натравливать собак на правонарушителей. Новый закон запрещает использование подобных приспособлений. Поэтому 49 собак, неоднократно участвовавших в операциях полиции по поиску людей, а также по обнаружению наркотиков и оружия, с момента вступления правовой нормы в силу числятся в вынужденном отпуске.

Вместо ошейников, обеспечивающих контроль над действиями собак, полиции потребуется придумывать способы, которые отвечают действующему законодательству.