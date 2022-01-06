Российский истребитель МиГ-29 впечатляет своими возможностями и при этом очень прост в управлении. Однако у него есть серьезная проблема, связанная с повышенным расходом топлива, рассказал чешский ас Вацлав Вашек.

Он вспомнил 90-е годы прошлого столетия, когда принимал участие в разнообразных авиационных шоу как раз на МиГ-29. По словам пилота, управление этим истребителем позволило ему существенно продвинуться по карьерной лестнице.

Вашек отметил, что МиГ-29 ни в чем не уступал аналогам конца прошлого века – американским истребителям F-15 и F-16, а также французским «Миражам 2000». Помимо проблем с горючим, никаких существенных негативных отличий у советского самолета не было. Запад отлично понимал возможности МиГов и откровенно побаивался этих воздушных машин.

Будущее авиации, по мнению Вашека, за беспилотными аппаратами. Он считает их гораздо более опасными, чем самолеты, так как любой террорист может мгновенно освоить систему дистанционного управления БПЛА. Кроме того, дроны обходятся гораздо дешевле истребителей.