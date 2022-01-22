читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ставропольском крае во время проведения учений были уничтожены движущиеся бронеавтомобили. Об этом рассказывает издание «Российская газета».

Учения проводились на полигоне Николо-Александровский, в них приняли участие танки Т-72 Б3М. Уточняется, что было задействовано более 30 танков, а также около 100 военнослужащих. Танкистам было необходимо поразить цели различным способами, как на ходу, так и с места, а также из укрытий и так далее. Мишени при этом были расположены на расстоянии до трёх километров.

Уточняется, что в качестве мишеней были задействованы бронемашины, которые уже выведены из строя. На полигоне также использовались учебные мины и дым.

Помимо этого, в ЮВО в ближайшее время планируют провести и другие учебные маневры. Речь идёт о 15 тактических учениях, а также боевых стрельбах.

Недавно мы сообщали, что пользователи Reddit восхитились трюком танкистов Вооруженных сил России. Как отмечается, танкист танка Т-72 нарисовал конверт с помощью ствола бронемашины.

Вам может понравиться

Эксперт заявил, что запуск “Северного потока-2” в 2022 году могут отложить

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко высказался о сроках запуска трубопровода «Северный поток-2». Его слова передаёт издание РИА Новости. Согласно заявлению эксперта, есть вероятность,
  • Анна
  • 22.01.2022
  • читать 1 минуту

Прилепин предсказал судьбу британского оружия, которое получила Украина

Противотанковые гранатометы, которые Британия передала Украине в качестве военной помощи, совсем скоро перейдут в руки ополчения. Бойцы ВСУ, которых страна не балует высокими зарплатами, найдут подработку на черном рынке, продавая

Forbes: Черноморский флот РФ уничтожит флагман ВВС Украины и захватит Одессу

Украинский флот – это всего лишь «макет» военном-морских сил, который ничего не сможет сделать против российских боевых кораблей, уверены эксперты американского издания Forbes. Они расписали очередной сценарий «нападения РФ» на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 января – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 22 января – небольшой снег, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 января – облачно с прояснениями, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 22 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 22 января – небольшой снег, до -4 °C | Армавир: погода, 22 января – небольшой снег, до -1 °C |