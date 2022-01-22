В Ставропольском крае во время проведения учений были уничтожены движущиеся бронеавтомобили. Об этом рассказывает издание «Российская газета».

Учения проводились на полигоне Николо-Александровский, в них приняли участие танки Т-72 Б3М. Уточняется, что было задействовано более 30 танков, а также около 100 военнослужащих. Танкистам было необходимо поразить цели различным способами, как на ходу, так и с места, а также из укрытий и так далее. Мишени при этом были расположены на расстоянии до трёх километров.

Уточняется, что в качестве мишеней были задействованы бронемашины, которые уже выведены из строя. На полигоне также использовались учебные мины и дым.

Помимо этого, в ЮВО в ближайшее время планируют провести и другие учебные маневры. Речь идёт о 15 тактических учениях, а также боевых стрельбах.

Недавно мы сообщали, что пользователи Reddit восхитились трюком танкистов Вооруженных сил России. Как отмечается, танкист танка Т-72 нарисовал конверт с помощью ствола бронемашины.