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Мастерский трюк танкистов Вооруженных сил России привёл в восторг пользователей Reddit.

Пользователи Reddit обсудили видео из Ростовской области, где танк Т-72 рисует конверт с помощью ствола бронемашины.

Несмотря на то, что с виду запечатленные действия кажутся простыми, исполнить такое при помощь танкового ствола не так уж и просто. Это подметили и пользователи интернет-портала, отметив высочайший профессионализм военных. Одна из читательниц портала выразила слова восторга и отметила, что никогда раньше не испытывала такой сильной гордости за людей, которых она совсем не знает.

Некоторые увидели в видеоролике и повод для шутки, только вот не в сторону российских военных. Так, например, читатель популярной американской платформы под никнеймом InstantName был восхищен аккуратностью движений танкиста. Он добавил, что танкист может владеть танком намного лучше, чем пользователь компьютерной мышью.

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