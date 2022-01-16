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Власти Афганистана призвали КНР оказать помощь в признании их правительства. Об этом рассказывает издание РИА Новости.

Согласно имеющимся сведениям, в Кабуле была организована встреча между представителями Китая и талибов (боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации). На мероприятии присутствовали посол Китая Ван Ю и Сираджуддин Хаккани – и.о. министра внутренних дел Афганистана. На встрече Хаккани отметил, что талибы ожидают от Китая помощи в том, чтобы другие государства признали их власть в Афганистане.

Кроме того, Хаккани заявил, что они намереваются выполнить обещания, которые касаются того, что их страна не будет задействована против кого-либо.

Посол Китая во время встречи подтвердил, что КНР продолжит оказывать гуманитарную помощь.

Недавно политолог Андрей Серенко высказался о возможности сотрудничества талибов и КГБ Белоруссии. Он заявил, что слухи о совместных операциях КГБ и талибов являются художественным вымыслом.

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