В Сети появились публикации о сотрудничестве между талибами (боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) и КГБ Белоруссии. Свой комментарий на них дал специалист по Афганистану и политолог Андрей Серенко.

Он напомнил, что в публикациях сообщается о встрече представителей белорусского КГБ с талибами на территории Таджикистана. По словам Серенко, эта страна является сейчас наиболее непримиримым врагом Афганистана, поэтому он уж точно не будет организовывать подобные переговоры или даже принимать у себя террористов.

Эксперт считает публикации о совместных операциях КГБ и талибов художественным вымыслом. И тут же отмечает, что на территории Таджикистана активно работают сотрудники специальных служб Пакистана. Вот они вполне могут сотрудничать с боевиками, так как фактически являются их кураторами.

Что касается Белоруссии, то ее военнослужащие действительно были в Таджикистане, где принимали участие в военных маневрах ОДКБ.