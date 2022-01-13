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В США хотят конфисковать частный самолёт, который находится в одном из аэропортов Германии.

Согласно информации издания Die Zeit, речь идёт о самолёте, который якобы принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину. Сообщается, что он находится в берлинском аэропорту с 2020 года. Причиной конфискации называются санкции против предпринимателя.

В Германии при этом нет абсолютной уверенности в том, кому принадлежит самолёт. Из-за этого Министерство экономики имеет сдержанную позицию по данному вопросу. Пригожин информацию о том, что самолёт принадлежит ему, также не подтвердил. Он считает, что власти захотели отобрать самолёт у того, кому он в действительности принадлежит и приписать ему.

По этим причинам на данный момент было решено начать таможенную процедуру. В это время пользоваться самолётом будет нельзя.

Ранее мы сообщали, что США ввели санкции против российской кампании и одного из её учредителей. Как было заявлено, причиной санкций стали связи с Северной Кореей.

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