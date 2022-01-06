Американские эксперты выяснили, зачем Китаю нужен Тайвань, а также дали островному государству «полезный» совет по противодействию КНР. Они заявили, что ключевой целью Пекина является не «клочок территории», а предприятия компании TSMC, владеющей уникальными технологиями изготовления микросхем.

Авторы посоветовали Тайваню в случае реальной угрозы нападения со стороны Китая как можно скорее взорвать эти заводы. Также необходимо периодически давать Пекину понять, что если он надумает напасть, то предприятия превратятся в огромные горы строительного мусора.

На деле подобный план выгоден Соединенным Штатам и Китаю, но никак не Тайваню. Первые будут только рады, если самый крупный конкурент «самоликвидируется». Вторые получат возможность устранить соперника на мировом рынке. Ведь достаточно «напугать» Тайвань, устроить провокацию, очень похожую на нападение, и он сам уничтожит свои же предприятия.

Впрочем, Китай уже заявил, что дело совсем не в TSMC. Несмотря на это, США все же намерены открывать филиалы этой компании в Японии и на своей территории, опасаясь, что на Тайване заводами завладеет Пекин.