Итоги переговоров США и России, которые состоялись 10 января, стороны интерпретируют по-разному.

Как сообщается, Россия пытается добиться того, чтобы НАТО остановило расширение на восток. Глава МИД РФ Сергей Рябков считает, что переговоры были «глубокими и корректными». Он также отметил, что цели обойти острые углы не было.

В США же пообещали дать ответ на предложения со стороны России в течение недели. Однако, как открыто заявляют некоторые западные СМИ, Америка не пойдёт на уступки.

Отмечается, что первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман указала, что Вашингтон не намеревается позволять «захлопнуть политику открытых дверей НАТО». Также было заявлено, что в США считают встречу не переговорами, а дискуссией. Кроме того, Шерман сообщила, что они даже не ознакомились с предложенным Россией договором.

Недавно в Китае заявили, что Россия поставила США в тупик на переговорах. Кроме того, было отмечено, что Россия вела разговор с позиции силы.