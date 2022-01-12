читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Итоги переговоров США и России, которые состоялись 10 января, стороны интерпретируют по-разному.

Как сообщается, Россия пытается добиться того, чтобы НАТО остановило расширение на восток. Глава МИД РФ Сергей Рябков считает, что переговоры были «глубокими и корректными». Он также отметил, что цели обойти острые углы не было.

В США же пообещали дать ответ на предложения со стороны России в течение недели. Однако, как открыто заявляют некоторые западные СМИ, Америка не пойдёт на уступки.

Отмечается, что первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман указала, что Вашингтон не намеревается позволять «захлопнуть политику открытых дверей НАТО». Также было заявлено, что в США считают встречу не переговорами, а дискуссией. Кроме того, Шерман сообщила, что они даже не ознакомились с предложенным Россией договором.

Недавно в Китае заявили, что Россия поставила США в тупик на переговорах. Кроме того, было отмечено, что Россия вела разговор с позиции силы.

Вам может понравиться

Бронетехника российских миротворцев взяла под свою охрану Байконур

Правоохранители города Байконур в Казахстане, где находится хорошо известный во всем мире космодром, объявили «синий» уровень опасности терроризма. В этом режиме населенный пункт будет жить до 19 января. Если ситуация

В Крыму предложили Казахстану присоединиться к Союзному государству

Ни одна страна на постсоветском пространстве не способна защитить себя без помощи России, поэтому Казахстану стоит задуматься о присоединении к Союзному государству, считает сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Минобороны Великобритании рассказало о таране подлодкой России британского фрегата

В Великобритании поделились деталями инцидента, касающегося столкновения подлодки России и британского судна. Так, недавно выяснилось, что атомная подлодка России протаранила гидролокатор британского фрегата «HMS Northumberland». Отмечается, что российская подлодка не
  • Анна
  • 11.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 января – переменная облачность, до -11 °C | город Мытищи: погода, 12 января – пасмурно, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 января – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 12 января – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 12 января – пасмурно, до -14 °C | Армавир: погода, 12 января – небольшой дождь, до 5 °C |