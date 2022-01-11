В Китае заявили, что на переговорах с Россией США поставили в тупик. Об этом сообщает издание «ПолитРоссия» со ссылкой на Sohu.

Согласно заявлению журналистов издания, эти переговоры напоминают дуэль мастеров в геополитической шахматной партии. Итоги этих переговоров повлияют на ситуацию, которая будет складываться в Восточной Европе.

Также было заявлено, что в течение 30 лет США осуществляли вмешательство в российскую политику. В частности, РФ обвиняли в проведении «агрессивной» политики, в связи с чем вводились санкции. В это время НАТО осуществляло расширение в сторону востока. Несмотря на это, Россия сумела усилиться.

Такая ситуация продемонстрировала государствам, которые испытывают перед США страх, что даже Вашингтону не всегда удаётся добиться своего. Дипломаты России на встрече объяснили США, к чему может привести нарушение «красных линий». При этом разговор шёл с позиции силы.

Недавно авторы издание The American Conservative заявили, что для США проблему представляет Китай, а не Россия. Украина же и вовсе не представляет для США интереса.