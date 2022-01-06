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Россия в прошедшем году стала одним из лидеров в сфере гиперзвукового оружия. По словам авторов издания Ferra, благодаря этому США не будут способны повлиять на РФ и КНР, так как Россия сможет использовать гиперзвук в различных ситуациях.

Так, отмечаются ракеты «Циркон», которые имеют большую дальность полёта. Они способны уничтожать корабли США. Также указывается, что российское оружие способно обманывать системы противодействия. Объясняется это тем, что, когда ракета достигает максимальной скорости, появляется область, в которой воздух весьма сильно перегрет.

США имеют недостаточно времени на реагирование. Кроме того, в связи с новым российским оружием Америке требуется поменять план обороны страны.

Помимо «Циркона», а также «Кинжалов», Россия получит ещё три вида гиперзвукового оружия, которые Америка не сможет воссоздать. За счёт этого США лишатся своего стратегического преимущества.

Ранее мы сообщали, что Россия собирается разместить ракеты “Циркон” в Сирии. Это станет ответом на провокации США и НАТО.

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