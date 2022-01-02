читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сирии появятся «убийцы авианосцев» – российские гиперзвуковые ракеты «Циркон». Их размещение в Средиземном море станет ответом на непрекращающиеся провокации США и НАТО в отношении РФ, пишет портал Avia.Pro.

Бывший замглавы Минобороны России Андрей Картаполов пояснил, что РФ разместит в Сирии корабли с гиперзвуковыми ракетами, а также наземные пусковые установки, под которые в недалеком будущем адаптируют «Цирконы». С борта всего одного фрегата Россия сможет атаковать территорию площадью в три миллиона квадратных километров. Благодаря таким возможностям она получит практически полный контроль над столь огромным регионом. Фактически, Москва сможет перекрыть Средиземное море, если в этом возникнет необходимость.

Напомним, что ракеты «Циркон» способны развивать скорость до 9 чисел Маха. Благодаря этому одной их кинетической энергии достаточно, чтобы уничтожить небольшой корабль противника либо серьезно повредить эсминец или авианосец. Если же сдетонирует боеголовка, то любое судно быстро пойдет ко дну.

Вам может понравиться

Подростки из Португалии подали в суд на 33 страны из-за климатических изменений

Несколько подростков из Португалии собираются судиться сразу с 33 странами. Как рассказывает ВВС News, речь идёт о 13-летнем Андре Оливьере, его 16-летней сестре Софии и четырёх их друзьях. По их
  • Анна
  • 30.12.2021
  • читать 1 минуту

На площади Ленина в Туле появились роботы-снеговики и летающие ёлки

Тульский фотограф Владимир Терехов создал очередное необычное видео. Его работу можно посмотреть на странице фотографа в Instagram. Терехов уже не в первый раз создаёт реалистичные видеофантазии. К примеру, ранее в
  • Анна
  • 31.12.2021
  • читать 1 минуту

WarGonzo: С Нового года Молдавия и Украина начинают блокаду Приднестровья

Молдавия и Украина с 1 января намерены начать спецоперацию по экономической блокаде Приднестровья, рассказал военный корреспондент Семен Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo. Он также отметил, что спонсором блокады выступает Евросоюз.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 января – переменная облачность, до -10 °C | город Мытищи: погода, 2 января – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 января – небольшой снег, до -5 °C | Королев: погода, 2 января – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 2 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Армавир: погода, 2 января – небольшой дождь, до 4 °C |