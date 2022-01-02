В Сирии появятся «убийцы авианосцев» – российские гиперзвуковые ракеты «Циркон». Их размещение в Средиземном море станет ответом на непрекращающиеся провокации США и НАТО в отношении РФ, пишет портал Avia.Pro.

Бывший замглавы Минобороны России Андрей Картаполов пояснил, что РФ разместит в Сирии корабли с гиперзвуковыми ракетами, а также наземные пусковые установки, под которые в недалеком будущем адаптируют «Цирконы». С борта всего одного фрегата Россия сможет атаковать территорию площадью в три миллиона квадратных километров. Благодаря таким возможностям она получит практически полный контроль над столь огромным регионом. Фактически, Москва сможет перекрыть Средиземное море, если в этом возникнет необходимость.

Напомним, что ракеты «Циркон» способны развивать скорость до 9 чисел Маха. Благодаря этому одной их кинетической энергии достаточно, чтобы уничтожить небольшой корабль противника либо серьезно повредить эсминец или авианосец. Если же сдетонирует боеголовка, то любое судно быстро пойдет ко дну.