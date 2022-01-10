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Специалисты рассказали о новых симптомах, по которым можно заподозрить заболевание штаммом коронавируса омикрон.

Как отмечается, во время проведённых исследований специалистам удалось выяснить, что наиболее частыми симптомами являются высокая температура, кашель, изменение вкуса или исчезновение обоняния. Такие симптомы наблюдались примерно у половины всех заболевших.

Кроме того, некоторые люди испытывали и другие симптомы, такие как тошнота и боли в пояснице. Проявиться подобные симптомы могут даже в том случае, если человек полностью вакцинировался от коронавируса, а также поставил бустерную дозу вакцины.

Также на штамм омикрон может указать потеря аппетита, першение в горле, сухой кашель. Другими признаками является ночная потливость и экстремальная усталость.

Ранее эксперты доказали, что полученный после вакцинации иммунитет эффективен от штамма коронавируса омикрон. От заражения он помогает не всегда, но позволяет избежать тяжёлого развития заболевания.

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