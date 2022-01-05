Ученым из Мельбурнского университета удалось доказать, что клеточный иммунитет, который формируется после вакцинации, способен атаковать новый штамм коронавируса «Омикрон». Он не позволяет защититься от заражения, однако практически полностью исключает тяжелое течение заболевания и летальный исход.

Журналисты издания Daily Mail сообщают, что «Омикрон» может обойти защиту, воздвигнутую образовавшимися после вакцинации антителами. Именно поэтому человек сделавший прививку все равно может заразиться. Однако Т-клетки, которые образуются в организме благодаря инъекциям, станут атаковать вирус и не дадут ему сильно развернуться.

Именно поэтому важность вакцинации сложно переоценить. Она дает возможность даже заразившемуся коронавирусом человеку перенести инфекцию в легкой форме без каких-либо рисков.