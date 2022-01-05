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В Канаде специалисты заявили о новом заболевании головного мозга, которое развивается по неизвестным на данный момент причинам. Об этом сообщает издание The Guardian.

Среди основных симптомов данной болезни специалисты отметили проблемы с памятью и галлюцинации, а также бессонницу и ограниченную подвижность. Кроме того, пациент начинает терять беспричинно вес и испытывает в конечностях болезненные ощущения. У некоторых из заболевших было отмечено очень быстрое снижение когнитивных функций.

Первые случаи заболевания были выявлены ещё в 2019 году. С тех пор болезнь была выявлена у 48 человек. Чаще всего страдает от этой болезни молодёжь.

По мнению специалистов, в стране может быть и больше, чем 48 случаев заболевания. Кроме того, есть информация о восьми пациентов с подозрением на эту болезнь, которые скончались.

Недавно врачи из Великобритании рассказали об основных признаках цирроза печени. Цирроз, как было отмечено, в основном развивается из-за злоупотребления алкоголем.

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