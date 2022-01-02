Китайский портал Sohu рассказал о двух российских стратегических ракетоносцах Ту-160, которые ввели в ступор американских военных. Эти самолеты, совершая плановое патрулирование над Карибским морем, подошли на опасное расстояние к штату Флорида.

Американские военные были настолько ошарашены этим визитом, что даже не сумели предпринять какие-либо ответные действия. Они просто провели бомбардировщики взглядом, что вряд ли можно назвать адекватным средством противовоздушной обороны.

По мнению китайских экспертов, полет «Белых лебедей» поставил Соединенные Штаты в очень неловкую ситуацию. Получается, что американские военные не в состоянии защитить свою страну. Ведь к Флориде подошли не пассажирские лайнеры, а мощные бомбардировщики, которые обладают самой большой в мире грузоподъемностью и несут баллистические ракеты.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отметили, что военнослужащие США просто не были уверены в себе. Ту-160 обладают сверхзвуковой скоростью и перехватить их способен далеко не каждый истребитель.