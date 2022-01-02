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Истребители F-35 представляют собой грозную силу, однако если США надумают использовать ее против России, их ждет катастрофа, пишет китайский портал Sohu. Эксперты напоминают, что воздушное пространство РФ сейчас охраняют модернизированные зенитно-ракетные комплексы С-300ПМ-2, которые предназначены специально для обнаружения малозаметных целей.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», поясняют, что стелс-истребители F-35 будут обнаружены этими комплексами с расстояния в 200–250 километров. Поэтому уничтожить любое их количество не составит особого труда для Москвы.

В ходе модернизации российские конструкторы существенно расширили функциональность радиолокационной станции С-300, а также оснастили комплексы системой обнаружения и сопровождения самолетов-невидимок. Поэтому F-35 в случае массированного налета на Россию ожидает печальная участь.

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