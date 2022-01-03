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Соединенные Штаты продолжают видеть в России врага, который должен подорвать устои их «демократии» и заполучить мировое господство. Эта мания преследования вынуждает Америку предпринимать меры, чтобы настроить против РФ весь остальной мир, особый упор делая на ЕС. Однако получается это плохо, пишет китайское издание Sohu.

Эксперты отмечают, что США и санкции вводят, и постоянно публикуют в СМИ все новые и новые вбросы о подготовке Россией нового «нападения» на кого угодно. Но желаемых результатов это не приносит.

Россия проводит грамотную внешнюю и внутреннюю политику, которая позволяет ей оставаться независимой от кого бы то ни было. Не удается США и втянуть в Москву в гонку вооружений, так как РФ действует согласно четкой стратегии, исключающей крупные траты.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что США уже жалеют о развале СССР, который им удалось одолеть во времена холодной войны. А вот против России их тактика уже не действует, так как Москва к ней давно привыкла и сумела найти способы отражения любого негатива.

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  • Анна
  • 31.12.2021
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