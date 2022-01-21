Экипаж американской подлодки класса «Огайо» USS Georgia (SSGN 729) сообщил, что находится недалеко от Кипра.

Сообщение с местонахождением было опубликовано в Twitter, один из юзеров также написал «Путин, мы здесь». По мнению экспертов, подобное позерство выглядит достаточно странно. Кроме того, указывается, что эта подлодка является одной из четырёх, которые были специально переоборудованы под стратегию «Быстрый глобальный удар». Отмечается, что они несут 154 крылатых ракеты “Томагавк”.

Обозреватель издания «Свободная пресса» Александр Ситников заявил, что сведения о местонахождении субмарин обычно являются военной тайной. Публикация же, как он считает, появилась не случайно. Она может указывать, что США готовятся пройти на подлодке в Чёрное море и нанести удар по Крыму. Но это объяснение для многих выглядит неубедительно.

Также было предположено, что произошла авария, из-за которой подлодка экстренно поднялась наверх, невзирая на угрозу быть обнаруженной. Но проамериканские сайты указывают, что такие редкие всплытия являются демонстрацией присутствия США в регионе.

Кроме того, было предположено, что все заявления Байдена о нападении России на Украину имеют цель отвлечь американцев от приближающего экономического кризиса.

Недавно эксперт Виктор Литовкин заявил, что у США не выйдет запугать Россию провокациями в Чёрном море. Он отметил современные системы ПВО и ПРО России.