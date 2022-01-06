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Соединенные Штаты допускают одну серьезную ошибку, планируя захватить господство в Черном море, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он пояснил, что Вашингтон сравнивает исключительно силы и возможности флотов, совершенно не беря в расчет другие рода войск.

Эксперт напомнил статью Брайана Харрингтона, ранее служившего в ВМС США. Офицер заявил, что если Соединенные Штаты найдут способ обойти конвенцию Монтрё, то сразу же смогут ввести в Черное море крупные силы и одолеть Россию. Литовкин с ним абсолютно не согласен.

В распоряжении США имеется 11 авианосных кораблей которые обеспечивают преимущество американскому флоту. Однако у России в регионе есть современные системы противоракетной и противовоздушной обороны, береговые комплексы, другое вооружение, по количеству которого потенциальный противник проигрывает. По словам Литовкина, Вашингтон отлично это понимает, поэтому не пытается доводить дело до серьезных столкновений и не рискует пересекать границу российских территориальных вод.

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