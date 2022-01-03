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Москва разработала предложения по безопасности и призывает НАТО прекратить обострять ситуацию. Но Альянс делает вид, что не слышит ее призывов и продолжает эскалацию на российских границах. Так, к переброске на ключевые ее участки уже готовы 40 тысяч военнослужащих и еще 8 уже сейчас отправлены в Восточную Европу.

РФ вынуждена отвечать на эти враждебные действия, но ее ответ вряд ли понравится США. В последние дни прошедшего года Москва поставила на боевое дежурство зенитно-ракетные системы С-550, которые являются кошмарным сном США.

Авторы китайского издания Sina, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», отмечают, что у этого ЗРК имеется одна важная особенность. Он способен сбивать американские спутники, обеспечивающие бесперебойную работу боевых систем. Это означает, что авианосцы и самолеты-невидимки, танки и другая техника могут просто прекратить корректно функционировать.

Этого, по словам китайских экспертов, вполне достаточно, чтобы американские военнослужащие «наделали полный горшок». Авторы отмечают, что развертывание новейших противоспутниковых систем станет сильным козырем России перед переговорами о предоставлении гарантий безопасности и нерасширении НАТО на восток.

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