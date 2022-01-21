“Горжусь”. Так руководитель медийной группы “Россия Сегодня” отреагировала на попадание в санкционный список США. Об этом Маргарита Симоньян заявила в интервью РИА “Новости”.

Ранее в США представили один из вариантов нового пакета санкций против России. В него попали лидер страны Владимир Путин, российские чиновники, занимающие высокие посты в правительстве, а также представители силовых структур, крупного бизнеса и журналисты. Симоньян пошутила, что попадание в санкционный список может стать хорошим поводом пригласить всех этих людей “на шашлык”.

Журналистка рассказала, что в своё время училась в Соединённых Штатах, у неё там друзья, но страну она давно не посещает. Причина в том, что американские власти прислали ей повестку. В ней указывается, что Симоньян необходимо явиться для дачи показаний о признании телеканала “RT” иностранным агентом, а потому она “не хочет рисковать”.