Руководитель северо-западной общественной экологической организации «Зеленый Крест» Юрий Шевчук в беседе с журналистами предупредил о возможных последствиях кишечных инфекций из-за отсутствия уборки отходов с придомовых территорий.

Смольный не смог подготовить мусорную реформу, что привело к ситуации, когда мусор из контейнеров не убирается уже пятый день и им завалены мусорные площадки. По мнению эколога Юрия Шевчука, это может привести к инфекционным заболеваниям кишечника из-за размножения в отходах вредителей и микробов.

«Если мусор не будут вывозить, то это очень серьезно. Потому что птицы кормятся на мусоре, если мусор загрязнен бактериально, то птицы получают эти загрязнения на себя, а потом дети играют с голубями, а потом голуби кормятся в подъездах и парадных от человека, крысы тоже постоянно живут с нами, заходят в жилище. Это все печально может закончиться», – заключил Шевчук.

За первые дни 2022 года город столкнулся с «мусорными» проблемами из-за провала Смольным подготовки к переходу на новую систему обращения с ТКО. Бытовые отходы не вывозятся с мусорных площадок уже пятый день, из-за чего петербуржцы заметили на помойках первых крыс, переносящих опасные болезни.

В ответ на многочисленные жалобы горожан регоператор НЭО извиняется, отмечая, что неверно спрогнозировал количество отходов в праздничные дни.

С 1 января 2022 года Петербург перешел на новую систему обращения с ТКО, что предполагает раздельный сбор отходов и отказ от складирования мусора на полигонах с целью полной его переработки. Смольный не разработал рабочий план мусорной реформы, не сумеы осуществить переход на новую систему безболезненно для горожан. В частности, власти не продумали систему раздельного сбора отходов, не подготовили под неё инфраструктуру в виде мусороперерабатывающих заводов.