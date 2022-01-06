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Актёр и продюсер Сергей Жигунов остался недоволен выходом седьмого сезона сериала «Сваты», премьера которого состоялась в декабре.

На своей странице в Instagram Жигунов заявил, что «Сваты» выходят на единственном государственном канале с названием «Россия». Он подчеркнул, что сериал является украинским, и телеканал купил его за деньги, выделенные из бюджета – то есть на налоги.

«Хорошо быть большим и щедрым. Мне нравится», – с сарказмом заявил Жигунов.

Актёр напомнил, что с 2014 года на Украине запрещают выпущенные в России фильмы и сериалы. Так, были запрещены фильмы с военным, потом с милиционерами, затем «Гардемарины». При этом украинцы российские кино весьма любили и с удовольствием смотрели.

На Украине также покупали российское кино, и это позволяло добавить около 30% к бюджету фильма. Порой именно этой суммы не хватало для того, чтобы создать хороший сериал. Однако потом всё это как отрезало.

Недавно мы сообщали, что зрители раскритиковали продолжение “Сватов”. Они назвали сюжет бессвязным, а концовку – не вызывающей эмоций.

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