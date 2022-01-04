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Украинским властям «не хватает смелости», чтобы атаковать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Кроме того, отмашку начинать наступление Киеву не дает Запад, которому сейчас совершенно не нужно обострение конфликта на Донбассе, рассказал сербский доброволец Боян Джаферович.

Участвовавший в боях на стороне самопровозглашенной ДНР боец с позывным “Егерь” напомнил, что сейчас все чаще упоминается о подготовке Киева к наступательной операции, о переброске крупных сил и боевой техники в регион. Все это действительно есть, однако нападать Украина не станет. Власти страны и командование ВСУ зависимы от решений Соединенных Штатов и НАТО, которым война сейчас не нужна.

Если же Киев рискнет и начнет наступление по собственной инициативе, в конфликт вполне может вмешаться Россия, которая разобьет ВСУ и защитит жителей Донбасса, считает Джаферович.

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