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Казахстану лучше бы держаться подальше от помощи Вашингтона, заявил сенатор СовФеда Алексей Пушков. Он напомнил, что Соединенные Штаты уже «помогли» Украине и Афганистану, продолжают «помогать» Сирии, каждый раз доказывая, что от их поддержки имеет смысл «бежать в другую сторону».

По словам Пушкова, Соединенные Штаты всегда действуют исключительно в собственных интересах, как это можно было видеть на примере перечисленных выше стран. В Сирии они помогали лишь джихадистам и боевикам, на Украине устроили государственный переворот, который привел стабильное во всех отношениях государство к гражданской войне.

В прошлом году они намеревались «помочь» Белоруссии, но там удалось свести последствия американской поддержки к минимуму. Казахстану тоже нужно несколько раз подумать, прежде чем соглашаться на предложения Вашингтона.

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