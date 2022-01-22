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Врач-сексолог и семейный психотерапевт Евгений Кульгавчук в беседе с «Пятым каналом» рассказал, как сохранить брак.

Специалист отметил, что чаще всего россияне разводятся, если у них отсутствует модель здоровых отношений у родителей или они слишком плохо знают своего партнёра. Кроме того, многие россияне спешат с заключением брака, но понимают это слишком поздно.

Эксперт советует россиянам перед тем, как бежать разводиться, попробовать спасти отношения. Но для этого требуется приложить некоторые усилия. В частности, Кульгавчук советует обратиться к семейному психологу.

Если пара хочет спасти брак, необходимо научиться признавать ошибки, дать партнёру шанс и начать работать вместе.

Ранее мы сообщали, что в Санкт-Петербурге власти отказались помогать молодой семье с получением квартиры. Как было заявлено, пару обвинили в корысти.

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