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Сбербанк подготовил россиянам в возрасте до 67 лет включительно новый бонус. Об это сообщает издание PRIMPRESS.

Как сообщается, бонус можно получить от «СберСтрахования» – дочерней компании Сбербанка. Уже скоро в этой компании можно будет оформить новую страховку, которая касается опасных заболеваний.

В частности, это касается онкологии или тех ситуации, когда человеку необходимо провести нейрохирургическую операцию или операцию на сердце. Лица, оформившие такую страховку, смогут рассчитывать на получение лечения в России либо за рубежом.

В первом случае сумма страхового покрытия для онкологии будет составлять до 6 млн. рублей. Если же в страховку входит лечение за границей, то лимит увеличится до 20 млн. рублей. Действовать полис будет в течение трёх лет. В страховку входит оплата проезда и проживание, помощь с визой, оформление документов, оплата медикаментов, и многое другое.

Ранее учёные заявили, что онкологические заболевания можно определить по анализу крови. Это позволит выявить заболевание уже на ранней стадии.

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