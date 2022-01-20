Россиянам, которые используют приложение «Сбербанк Онлайн», сообщили о новой возможности. Об этом сообщает издание PRIMPRESS, ссылаясь на директора дивизиона «Кошелек клиента» Игоря Ковалева.

Как сообщается, речь идёт о выпуске виртуальной дебетовой карты. У карты нет никаких отличий по функционалу от материальной карты. Кроме того, при необходимости пластиковую версию виртуальной карты можно получить в Сбербанке.

Заказать карту можно при помощи приложения «Сбербанк Онлайн». Для этого требуется найти кнопку «Давайте без пластика» и затем выбрать нужные варианты. Весь функционал, связанный с виртуальной картой, осуществляется также через приложение.

Совершать покупки при помощи этой карты можно также, как и обычной. Кроме того, если зарегистрировать её в сервисе бесконтактной оплаты, то можно будет платить такой картой и при помощи телефона.

Недавно Сбербанк рассказал о новой возможности для всех россиян в возрасте до 67 лет. Речь идёт о новой страховке, которую можно оформить через “СберСтрахование”.