Политолог Евгений Сатановский высказался насчёт эвакуации своих дипломатов странами Запада из Украины.

Как отметил Сатановский в эфире «Вести FM», на фоне вывоза дипломатов Киев получает от Запада вооружение и военных инструкторов. Заявления о скором «вторжении» России на Украину, по словам Сатановского, не выдерживают критики.

Однако он отмечает, что эти заявления могут быть прикрытием для настоящих намерений Запада. В частности, он указывает, что Киев получил комплексы Javelin, и это повышает риск провокаций. Например, он заявил, что если комплекс ударит по школе или детсаду, то ополченцы начнут действовать и не будут соблюдать Минские соглашения.

Сатановский указал, что этот документ является хорошим и грамотно написанным, однако на Украине никто и не думал соблюдать эти положения.

Ранее Евгений Сатановский заявил, что заявлениями о нейтрализации Калининграда США пытаются рекламировать своё вооружение. По мнению политолога, США хотят, чтобы Литва и Польша купили американское вооружение.