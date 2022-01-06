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Израиль снова обстрелял территорию Сирии, сообщает информационное агентство SANA. Журналисты отмечают, что на этот раз Тель-Авив предпринял танковую атаку на населенный пункт Аль-Хуррия в провинции Кунейтра.

Помимо танкового подразделения, которое вело обстрел окрестностей деревни, Израиль задействовал разведывательные самолеты и вертолеты, которые почти непрерывно кружили над районом атаки.

Напомним, что Сирия называет Израиль оккупантом, так как после победы в войне 1967 года Тель-Авив удерживает под своим контролем ранее принадлежавшие Сирии Голанские высоты. Он также активно использует эти территории для нанесения ударов по САР.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные силы высказывают недовольство из-за бездействия российских военнослужащих во время обстрелов со стороны Израиля.

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