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Правительственные силы Сирии высказывают недовольство бездействием России в ответ на непрекращающиеся бомбардировки страны Израилем. Портал Avia.Pro со ссылкой на ливанское издание Al-Akhbar сообщает, что в прошлом году Тель-Авив заметно активизировался и стал атаковать САР с утроенной энергией.

Россия ничего не делает, чтобы защитить Сирию от израильских авиаударов. Некоторые старшие офицеры правительственных сил из-за этого начинают резко высказывать свое недовольство. Появляются даже заявление, что Израиль действует столь нагло не из-за «вопиющей российской терпимости», из-за «разрешения», полученного Тель-Авивом от Москвы.

Напомним, что совсем недавно Израиль в очередной раз атаковал Сирию. Причем сделал это, спрятав свои истребители F-16 за российским самолетом. Из-за такого трюка все четыре ракеты не были уничтожены сирийскими ПВО и попали точно в цели.

Авторы публикации заявляют, что обвинения Сирии необоснованны. Во-первых, в последнее время средства ПВО страны гораздо более эффективно сбивают ракеты Израиля, не давая возможности достигать мишеней. Во-вторых, защита сирийского неба – это все-таки обязанность армии САР, а не российского военного контингента.

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