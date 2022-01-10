Несколько недель назад состоялась долгожданная премьера нового сезона сериала «Сваты». Ждать выхода серий зрителям пришлось аж несколько лет.

Неудивительно, что сериал успел стать наиболее популярным в 2021 году, несмотря на то, что он вышел в декабре. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследования Mediascope.

Как сообщается, сериал «Сваты» является проектом украинской студии «Квартал 95». Владимир Зеленский, который в настоящее время является президентом Украины, стал в своё время одним из основателей этой студии. Всего в рамках проекта вышло семь сезонов сериала. Продолжения на данный момент не планируется.

Второе место по популярности занял сериал «Угрюм-река», выходивший на «Первом канале», третье – «Склифосовский 8», который также вышел на телеканале «Россия 1».

Недавно мы сообщали, что зрители раскритиковали седьмой сезон сериала “Сваты”. Они сообщили о бессвязности сюжета и плохом сценарии.