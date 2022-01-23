Украинская армия продолжает разбегаться с Донбасса. Минувшей ночью свои позиции в населенном пункте Геевка покинули сразу трое бойцов 3-го батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ скрылись в неизвестном направлении, рассказал представитель пресс-службы НМ ЛНР Александр Мазейкин.

Он сообщил, что сержант Москоленко, младший сержант Худо и рядовой Назаров устали ждать смены. Они слишком долгое время находились на позициях неподалеку от населенного пункта и поэтому решили покинуть их самовольно. На поиск беглецов вышла группа украинских военных под командованием капитана Гудымы, который является заместителем командира батальона.

Напомним, что Операция объединенных сил началась в феврале 2014 года, когда Донецкая и Луганская область создали ДНР и ЛНР. Они не стали мириться с приходом к власти нацистов в результате государственного переворота на Украине.