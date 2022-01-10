С 10 января в обычном режиме начинают работать ПФР и банки, в связи с чем начнётся выплата пособий гражданам. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Так, это относится к семьям с двумя детьми. Однако выплата предназначается не для всех – для этого необходимо соответствовать некоторым условиям. Доход такой семьи должен составлять менее двух прожиточных минимумов. Кроме того, второй ребёнок должен появиться на свет после 2018 года.

Выплата составляет около 10-11 тысяч рублей – это зависит от того, какой в регионе установлен детский прожиточный минимум. На счета эти деньги должны прийти с 10 по 14 января.

Отмечается, что в связи с длинными новогодними каникулами некоторые россияне получили свои выплаты раньше времени – уже в декабре. Однако семьи с двумя детьми начнут получать деньги только сейчас.

Недавно мы рассказывали о новом пособии, которое могут получить учащиеся в вузах. Размер пособия составляет 10 тысяч рублей, выплачиваться оно будет ежемесячно.