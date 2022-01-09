читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В 2022 году определённая категория россиян получит новое пособие. Об этом рассказало издание PRIMPRESS.

Предназначается пособие для молодёжи, обучающейся в вузах. Однако относится это не ко всем студентам, а только к тем, кто принадлежит категории малочисленных коренных народов.

К примеру, таких народностей много на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере. Но и для них есть условия – учащиеся не должны иметь задолженностей по учебе и хорошо учиться. Рассчитывать на выплату могут как те, кто обучается на бакалавров, так и те, кто проходит обучение в магистратуре.

Размер данного пособия, как было заявлено, составит 10 тысяч рублей. Выплаты начнутся с сентября. Отмечается, что выплата ежемесячная.

Ранее мы сообщали, что четыре категории граждан получат выплату в размере 10 тысяч рублей. Данное пособие является единовременным.

Вам может понравиться

Sohu: При попытке отобрать Курилы силой Япония лишится своего архипелага

Япония все чаще упоминает о возможности силового захвата Курильских островов, находящихся под контролем России. Также она усиливает свою армию, осуществляя строительство вертолетоносцев типа «Идзумо», приобретая у Соединенные Штатов истребители пятого

Огромные эшелоны с российской боевой техникой направились к границам Украины

Новые эшелоны с боевой техникой направились к границам Украины после заявлений НАТО об отказе вести переговоры по гарантиям безопасности для РФ, пишет портал Avia.Pro. На фото и видеоматериалах, представленных журналистами,

В США обнаружили корабль “Грифон”, который затонул 343 года назад

В США был найден корабль, который пропал ещё 343 года назад. Об этом рассказывает Daily Express. Речь идёт о корабле «Грифон». В 1679 году он провозил меха через озеро Мичиган,
  • Анна
  • 09.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 января – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 9 января – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 января – небольшой снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 января – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 9 января – пасмурно, до 0 °C | Подольск: погода, 9 января – переменная облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 9 января – пасмурно, до 5 °C |