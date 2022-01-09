В 2022 году определённая категория россиян получит новое пособие. Об этом рассказало издание PRIMPRESS.

Предназначается пособие для молодёжи, обучающейся в вузах. Однако относится это не ко всем студентам, а только к тем, кто принадлежит категории малочисленных коренных народов.

К примеру, таких народностей много на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере. Но и для них есть условия – учащиеся не должны иметь задолженностей по учебе и хорошо учиться. Рассчитывать на выплату могут как те, кто обучается на бакалавров, так и те, кто проходит обучение в магистратуре.

Размер данного пособия, как было заявлено, составит 10 тысяч рублей. Выплаты начнутся с сентября. Отмечается, что выплата ежемесячная.

Ранее мы сообщали, что четыре категории граждан получат выплату в размере 10 тысяч рублей. Данное пособие является единовременным.