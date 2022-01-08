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Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о необходимости индексации пенсий продолжающим работать пенсионерам. Его словам передаёт издание PRIMPRESS.

Как сообщает Нилов, ситуация, когда в сентябре 2021 года пожилые россияне получили по указу президента единовременную выплату, указывает на то, что необходимые средства на проведение индексации имеются. Так, каждому пенсионеру было выплачено 10 тысяч рублей – всего ушло около 500 миллиардов рублей. Такая же сумма нужна, чтобы проиндексировать пенсию для тех пенсионеров, кто продолжает трудиться.

Отмечается, что 1 января в России проиндексировали выплаты неработающих пенсионеров. Продолжающие трудиться пенсионеры получат увеличение пенсии с 1 августа. Эта сумма рассчитывается индивидуально, но составляет не более трёх пенсионных коэффициентов. Таким образом, надбавка составит не более 312 рублей.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что увеличение пенсий возможно только при увеличении зарплат. Также она отметила, что неработающие пенсионеры к 2024 году будут получать пенсию в размере 20 тысяч рублей.

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