Наличие у России ПТРК «Корнет» дает возможность уничтожить любой танк Североатлантического альянса, уверены авторы американского издания The National Interest. Боевая мощь этой уникальной разработки позволяет насквозь пробивать любую броню, что вызывает серьезную обеспокоенность экспертов НАТО.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что вероятность уничтожения любого танка НАТО комплексом «Корнет» составляет 100 процентов. При этом совершенно неважно, есть у боевой машины система активной защиты или нет. Ей все равно не выжить, если против нее будет задействован российский ПТРК.

Столь широкие возможности комплекса делают его чрезвычайно популярным в мире. Так, на данный момент ПТРК «Корнет» имеется на вооружении армий 14 разных стран.

Напомним, что военнослужащие правительственных сил Сирии на днях обратили в бегство целую колонну американских войск, прикрываемую с воздуха вертолетами AH-64 Apache. Эти ударные винтокрылые машины практически мгновенно покинули район, когда на них были наведены ПТРК «Корнет».