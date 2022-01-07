Над территорией Украины недавно был замечен военный самолёт США. Об этом сообщает издание avia.pro.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл 5 января. Истребители осуществляли патруль границы России и Белоруссии. В это время они заметили самолёт, принадлежащий Америке. Воздушное судно осуществляло разведку над территориями ЛДНР, а также над участком границы между Россией и Украиной.

После обнаружения американского самолёта была проведена успешная отработка его уничтожения. Впоследствии было установлено, что самолёт США является бортом управления нанесения тактических и стратегических ударов. При этом указывается, что ранее в США заявляли о том, что разворачивать свои силы в Украине они не намереваются.

Ранее мы сообщали, что самолёт-разведчик ВВС Великобритании приблизился к границе России на опасное расстояние. Провокация была проведена над восточной частью Крымского полуострова.