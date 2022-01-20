Из-за повышения цен на продукты многие жители России заинтересовались домашним садоводством. Об этом рассказывает издание «ПРАЙМ» со ссылкой на AliExpress Россия.

Как было заявлено, было зафиксировано увеличение спроса на товары, необходимые для ведения садоводства в домашних условиях. Больше всего вырос спрос на различные удобрения – в 17,5 раз. Покупатели платят за них обычно до 500 рублей. Также россияне стали чаще интересоваться различными товарами, которые предназначены для ухода за растениями. В их отношении спрос повысился в 12,4 раза. Эти товары обходятся покупателям в сумму до 300 рублей.

Среди семян чаще всего приобретают семена карликового граната, арбузных огурцов, клубники, а также низкорослых томатов. За них покупатели готовы отдать 200-400 рублей.

Повышение спроса эксперты объяснили двумя причинами. Так, отмечается желание снизить расходы на продукты, а также возможность заняться новым хобби.

Недавно мы сообщали, что в России повысятся цены на продукты из категории социально значимых. В частности, это фрукты и овощи, а также крупы.